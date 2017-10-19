Необходимо внести правки в уже действующий сайт (многостраничник), верстка главной страницы. И адаптивная верстка всего сайта.
Доработать верстку меню сайта
На сайте есть выпадающее меню. Нужно:
1) Сделать для него рамочку: http://prntscr.com/gz8nmx . сама рамочка по размерам и цвету как здесь http://prntscr.com/gz8nt5
2) Поработать с этим блоком http://prntscr.com/gz8o0f:
- сделать шрифт жирным http://prntscr.com/gz8odd и в состоянии, когда отсутствует наведение, задать бордовый цвет (как в основном меню);
- при наведении на один из пунктов меню http://prntscr.com/gz8ony менять шрифт на белый и заливать всю область бордовым цветом , то есть логику наведения позаимствовать с основного меню http://prntscr.com/gz8ovm Соответственно, при появлении выпадающего меню "Бренды" уже будут находиться в состоянии наведения http://prntscr.com/gz8p1e
Выбранный исполнитель
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