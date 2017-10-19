Доработать верстку меню сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок246 просмотров

На сайте есть выпадающее меню. Нужно:

1) Сделать для него рамочку: http://prntscr.com/gz8nmx . сама рамочка по размерам и цвету как здесь http://prntscr.com/gz8nt5

2) Поработать с этим блоком http://prntscr.com/gz8o0f:

- сделать шрифт жирным http://prntscr.com/gz8odd и в состоянии, когда отсутствует наведение, задать бордовый цвет (как в основном меню);

- при наведении на один из пунктов меню http://prntscr.com/gz8ony менять шрифт на белый и заливать всю область бордовым цветом , то есть логику наведения позаимствовать с основного меню http://prntscr.com/gz8ovm Соответственно, при появлении выпадающего меню "Бренды" уже будут находиться в состоянии наведения http://prntscr.com/gz8p1e

8 лет назад
i-safronov
Игорь 
34 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Khabarovskii
Алексей 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$8
1 день
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Заявки фрилансеров

Khabarovskii
Алексей 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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