Внутренняя оптимизация сайта + Адаптивная верстка

Сразу скажу что Максим вызвал к себе доверие. К заданию подходит профессионально, сам по себе человек слова, пунктуален. С заданием справился на одном дыхании, всё понравилось, просто обрисовал в двух словах то что нужно, и через пару дней готовый результат. Очень рад что у меня теперь есть человек в этой сфере, на которого можно в действительности положиться, быть уверенным в нем. В дальнейшем по всем проектам буду советоваться с Максимом.