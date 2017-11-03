Верстка лендинга

Нужно качественно сверстать ЛП - https://yadi.sk/d/agZ8o5-R3NrwcP

Все сделать красиво в ввиде анимаций, что бы на всех ПК работал нормально

Формы заявок сделать

Внести пожелания по тексту после верстки, мелкие пожелания к анимации будут

Без CMS, без моб. версии.

От исполнителя цена, срок, кейсы.