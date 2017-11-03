Доброго здравия всем участникам! Эдак нужно добавить (наверху и внизу) новый адрес: Волковская Волковский пр., 32 Да так, чтобы было влито в дизайн. Приложил ...
Верстка лендинга
Нужно качественно сверстать ЛП - https://yadi.sk/d/agZ8o5-R3NrwcP
Все сделать красиво в ввиде анимаций, что бы на всех ПК работал нормально
Формы заявок сделать
Внести пожелания по тексту после верстки, мелкие пожелания к анимации будут
Без CMS, без моб. версии.
От исполнителя цена, срок, кейсы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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