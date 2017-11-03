Верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок170 просмотров

Нужно качественно сверстать ЛП - https://yadi.sk/d/agZ8o5-R3NrwcP 

Все сделать красиво в ввиде анимаций, что бы на всех ПК работал нормально

Формы заявок сделать 

Внести пожелания по тексту после верстки, мелкие пожелания к анимации будут 

Без CMS, без моб. версии.

От исполнителя цена, срок, кейсы.

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

anncoder
Аня 
33 года
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$30
3 дня
В очередной раз убедился в профессионализме и ответственности данного исполнителя. Работать с ним просто одно удовольствие. Без сомнения буду обращаться еще и еще.
Замечательный заказчик, работаю с ним не впервой, все четко, качественный проект, минимум правок, деньги в срок. Спасибо за проекты! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

anncoder
Аня 
33 года
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад

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