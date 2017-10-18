Подправить немного верстку

Шаблон покупался у "монстров", все ок и это просто html-страница, сейчас надо подправить немного:

1. убрать лишний символ "/>" - он просто "торчит" на странице, видимо тег какой-то не так закрыт.

2. поставить фавикон (сама иконка есть)

3. есть несколько форма заказа, все они сделаны из одного модуля, работают, надо капчу туда поставить какую-то, по-проще (только цифры).

Оплата по факту (желательно на яндекс.деньги, но и wmR/Z можно).

В целом работы мало в данном случае.