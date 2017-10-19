Настроить слайдер и подключить анимацию на сайте

$18
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки140 просмотров

К сайту http://rzn-toys.ru/friends/ на втором экране "Недавние выступления", нужно подключить этот слайдер https://tympanus.net/Development/ElasticCircleSlideshow/

и добавить анимацию на блоки:

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8 лет назад
market17
Андрей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ViktorCoder
Виктор 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$18
1 день
В очередной раз вся работа выполнена замечательно. Спасибо Виктор!
В очередной раз всё отлично!

Заявки фрилансеров

ViktorCoder
Виктор 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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