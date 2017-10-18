ViktorCoder

Виктор Викторов ViktorCoder

 
34 годаРоссия/Рязань
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Верстка - валидно, кроссбраузерно, адаптивно, семантично

Занимаюсь качественной версткой и контекстной рекламой ЯндексДирект.

О верстке:

- Адаптивно (bootstrap, skeleton, без фреймворков);

- Валидно, согласно стандарту W3C;

- Кроссбраузерно: Chrome, Opera, Safari, IE, Firefox, Яндекс браузер, Edge;

- БЭМ;

- PixelPerfect;

- От 80 баллов в PageSpeed Insights;

- SEO-friendly верстка;

Владею знанием: HTML5, CSS3, JS, jQuery, PHP.

Так же работаю с CMS: WordPress, Diafan, Joomla, ocStore.

PHPJavascriptWordPressHTMLJoomlaBootstrapjQueryocStore
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Отзывы заказчиков
seoactive
Сергей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$130
2 балла
6 лет назад
Верстка и натяжка статейника на WordPress (+немного программинг)
Исполнитель сначала откладывал сроки, а потом пропал, забрав аванс в 50%! По проекту не было сделано ничего... В скайпе 2 недели назад нам сообщил что аванс отказывается возвращать, и больше на связь не вышел. Прошу администрацию биржи обратить внимание!
market17
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$18
10 баллов
6 лет назад
Настроить слайдер и подключить анимацию на сайте
В очередной раз вся работа выполнена замечательно. Спасибо Виктор!
В очередной раз всё отлично!
Ответный отзыв
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$7
10 баллов
6 лет назад
HTML верстка, подправить стили.
Виктор отлично справился с версткой!! Исполнитель с прекрасным знанием дела. Рекомендую!
Все отлично, четко поставлена задача, предоставлены все рабочие материалы, своевременная оплата.
Ответный отзыв
market17
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Настроить шаблон Wordpress WooCommerce
Очень понравилось работать с Виктором. Проявил себя как ответственный исполнитель, все выполнено в срок и качественно. Спасибо. Буду еще раз обращаться.
Отличный заказчик, сработались хорошо. Моментальное зачисление денег через БС сразу после приема работы.
Ответный отзыв
belvik
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 отзывов(-2)
$10
10 баллов
6 лет назад
Настроить платный шаблон на вп
Спасибо большое за оперативность выполнения и профессионализм!
Все прошло довольно хорошо, оплата без задержек и удобным способом.
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва(-1)
$7/час
от $35от 1 часа
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
4 отзыва(-1)
$10/час
от $25от 2 часов
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $35от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$7/час
от $200от 5 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
$7/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $75от 2 дней
нет рейтинга
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