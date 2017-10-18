Исполнитель сначала откладывал сроки, а потом пропал, забрав аванс в 50%! По проекту не было сделано ничего... В скайпе 2 недели назад нам сообщил что аванс отказывается возвращать, и больше на связь не вышел. Прошу администрацию биржи обратить внимание!