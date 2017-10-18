Верстка - валидно, кроссбраузерно, адаптивно, семантично
Занимаюсь качественной версткой и контекстной рекламой ЯндексДирект.
О верстке:
- Адаптивно (bootstrap, skeleton, без фреймворков);
- Валидно, согласно стандарту W3C;
- Кроссбраузерно: Chrome, Opera, Safari, IE, Firefox, Яндекс браузер, Edge;
- БЭМ;
- PixelPerfect;
- От 80 баллов в PageSpeed Insights;
- SEO-friendly верстка;
Владею знанием: HTML5, CSS3, JS, jQuery, PHP.
Так же работаю с CMS: WordPress, Diafan, Joomla, ocStore.
Действие аккаунта приостановлено!
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- Спил-профи176 просмотров
Отзывы заказчиков
$130
2 балла
6 лет назад
Исполнитель сначала откладывал сроки, а потом пропал, забрав аванс в 50%! По проекту не было сделано ничего... В скайпе 2 недели назад нам сообщил что аванс отказывается возвращать, и больше на связь не вышел. Прошу администрацию биржи обратить внимание!
$18
10 баллов
6 лет назад
В очередной раз вся работа выполнена замечательно. Спасибо Виктор!
Ответный отзыв
В очередной раз всё отлично!
$7
10 баллов
6 лет назад
Виктор отлично справился с версткой!! Исполнитель с прекрасным знанием дела. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично, четко поставлена задача, предоставлены все рабочие материалы, своевременная оплата.
$45
10 баллов
6 лет назад
Очень понравилось работать с Виктором. Проявил себя как ответственный исполнитель, все выполнено в срок и качественно. Спасибо. Буду еще раз обращаться.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, сработались хорошо. Моментальное зачисление денег через БС сразу после приема работы.
$10
10 баллов
6 лет назад
Спасибо большое за оперативность выполнения и профессионализм!
Ответный отзыв
Все прошло довольно хорошо, оплата без задержек и удобным способом.
HTML-верстка
4 отзыва(-1)
$7/час
от $35от 1 часа
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
4 отзыва(-1)
$10/час
от $25от 2 часов
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $35от 1 дня
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Интернет-магазины
нет отзывов
$7/час
от $200от 5 дней
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нет отзывов
$7/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $75от 2 дней
нет рейтинга