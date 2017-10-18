Необходимо сверстать лендинг адаптивно, кроссбраузерно Макет в приложении Бюджет 1500 рублей ПСД кандидату. Также есть интерактивный блок http://prntscr.com/gydm68, на него тз в приложении - пока не отрисован, но логику на него сделать надо ...
HTML верстка, подправить стили.
Есть такая админка, см. скрин
нужно навести порядок с отображением, чтобы было удобно воспринимать инфу. Кнопку добавления материала сделать соответствующей картинкой, кнопку редактирования - картинкой в виде карандашика. Список статей в виде таблицы. Возможно что-то еще на Ваше усмотрение.
Выбранный исполнитель
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