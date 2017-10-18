HTML верстка, подправить стили.

$7
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок215 просмотров

Есть такая админка, см. скрин

нужно навести порядок с отображением, чтобы было удобно воспринимать инфу. Кнопку добавления материала сделать соответствующей картинкой, кнопку редактирования - картинкой в виде карандашика. Список статей в виде таблицы. Возможно что-то еще на Ваше усмотрение.

HTML
8 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ViktorCoder
Виктор 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$7
1 день
Виктор отлично справился с версткой!! Исполнитель с прекрасным знанием дела. Рекомендую!
Все отлично, четко поставлена задача, предоставлены все рабочие материалы, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

ViktorCoder
Виктор 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка лендинга

    $25

    Необходимо сверстать лендинг адаптивно, кроссбраузерно Макет в приложении Бюджет 1500 рублей ПСД кандидату. Также есть интерактивный блок http://prntscr.com/gydm68, на него тз в приложении - пока не отрисован, но логику на него сделать надо ...

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка сайта - оборудование для пищевой промышленности

    Есть старый сайт, раньше был в ТОПе, сейчас начал терять позиции, консультировался, заключение - сайт морально устарел. Задача: нужна полная переработка сайта готовым к запуску. Сайт небольшой, есть несколько видов оборудования условно делённых на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработать лендинг

    $10

    Создать посадочную страницу, образец - http://skifstudio.com ТЗ: Сайт должен быть адаптивный, адаптирован под мобильные устройства, быстро загружаться, по-максимуму уникализированным, что бы небыло копипаста в коде, и сайт должен получиться простой и недорогой.  Мне ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно сверстать страницы сайта

    $130

    Добрый вечер нужно сверстать файлы минисайта:  В сайт входит :  - главная страница  - категория  Адаптивный дизайн страниц. Нужно сверстать унифицировано для повторяющихся блоков, ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Срочная Адаптивная верстка HTML

    Прежде чем ответить, на все пункты нужен ответ да 1. Если вы знаете как можно сверстать в адаптиве косые линии. Как на картинке http://dl4.joxi.net/drive/2017/10/16/0000/0916/9108/08/ae9b584fb0.jpg 2. Начать работу сегодня 3. Быть доступным в ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрытнет даты