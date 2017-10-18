Добрый день Вот сайт http://92.63.105.174 Сделан на движке конкрит 5. Нужно сделать личный кабинет с такими возможностями: 1. Что бы авторизованный человек как-то мог сохранять страницы в избранные. Внизу там ...
Разработать лендинг
Создать посадочную страницу, образец - http://skifstudio.com
ТЗ:
Сайт должен быть адаптивный, адаптирован под мобильные устройства, быстро загружаться, по-максимуму уникализированным, что бы небыло копипаста в коде, и сайт должен получиться простой и недорогой.
Мне нужно поменять:
1) Логотип (предоставляю)
2) Заголовок на "Видеостудия "Корона", без подзаголовка.
3) Фон первого экрана на любой красивый, по тематике
4) Убрать все иконки социальных сетей
5) Номер телефона в хедере заменить на 8 (495) 634-56-12
6) Кнопка "Showreel" должна не переводить на отдельную страницу, а опускать на ролик на этой же странице ниже. Вот на этот - https://m.youtube.com/watch?v=QvOmWBkt6DU
7) Текст в блоке "О студии" заменить на следующий текст: "Мы предоставляем весь спектр видеоуслуг. Рекламируем Ваш бизнес, запечатляем самые приятные моменты из жизни, сохраняем лучшие воспоминания". Фон в этом, и всех последующих схожих блоках, с белым фоном и мазками, сделать просто с белым.
7) В блоке "Чем мы занимаемся" поменять заголовок на "Что мы умеем" и все картинки на любые подходящие по смыслу. Анимацию с описанием каждого пункта убрать, оставить просто заголовки на фоне новых картинок. Фон блока - черный (можно просто темный).
9) В блоке "Примеры наших работ" заменить заголовок на "Наши работы" и оставить только три первых ролика. Без слайдера, просто ролики по очереди, с названиями, без описания. Вот ролики по порядку:
- https://m.youtube.com/watch?v=HdL-MdVDFIY Название: "Ирландия"
- https://m.youtube.com/watch?v=xyjOTdEsAdI "Праздник"
- https://m.youtube.com/watch?v=8JaFiwWgUA0 "Путешествие"
10) В блоке "Чем мы отличаемся" заменить иконки и текст к каждой по очереди:
- "Мы захватываем полностью весь цикл производства"
- "В нашей команде работают исключительно профессионалы своего дела"
- "Мы делаем кино"
- "Участие в различных видеоконкурсах и фестивалях"
Строчку с разными фестивалями и призами просто убрать. Фон блока - черный (можно просто темный).
11) Блок "Наш подход к работе" - удалить.
12) В блоке "Наша команда" оставить максимум трех людей, без слайдера. Просто разместить в столбик - первый - слева экрана и описание справа, напротив, второй справа и описание, соответственно, слева... и тд. Фото людей оставить те, что есть. Подписи сделать следующие: "Артур Родовский Режиссер", "Михаил Чишин Сценарист", "Николай Бугаев Оператор-монтажер".
13) В блоке "Оставьте заявку" сменить фон, на такой же, как будет в блоке "Чем мы занимаемся" или на похожее фоновое фото с первым экраном.
14) В блоке "Как нас найти" сменить название на "Мы на карте" и поставить адресс "Улица Полевая, 10, город Москва". Номер заменить на тот, что был вначале, иконки соц сетей убрать, почту заменить на "[email protected]".
15) В футере тоже заменить лого, убрать знак копирайта и надпись "Разработка сайта...". Оставить только наше, новое лого.
Выбранный исполнитель
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