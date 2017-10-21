Разобраться, что с сайтом; перенести его; сделать правки + seo

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок231 просмотр

Всем здравствуйте! Есть сайт http://doctorobuhov.rf.gd/ + все доступы

Необходимо перенести этот сайт на нормальный хостинг (можно на мой, либо какой-то ваш) на домен в зоне .ru, на нормальную cms (предпочтительнее Joomla).

После этого сделать небольшие правки в дизайне сайта, приведя его вид к более приятному (либо по вашему усмотрение, либо сделаем ТЗ на дизайн, типа: вставить баннер сверху, вставить фон по бокам, оформить по-нормальному меню сверху и слева).

И сделать seo оптимизацию, чтобы сайт стал индексироваться. То есть сделать внутреннюю seo оптимизацию, проверить тексты на уникальность, прописать теги у статей.

Сайт не мой, а моего знакомого (но я не посредник, а меня попросили помочь), который заказывал сайт у какого-то программиста.

Бюджет ограничен. Сайт делается для информационных целей, не с целью продажи каких-либо товаров или услуг, поэтому нет цели сделать его очень красивым и функциональным.

Joomla
8 лет назад
micvim
Михаил 
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$74
3 дня
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Очень чёткие и продуманные задания со всеми исходными данными, моментальная оплата и приятное общение. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
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Был
2 месяца назад
8 лет назад

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