Верстка WP, CSS

Здравствуйте!

Необходимо сделать верстку одной картинки - Пример﻿

Не нужно предлагать всю страницу или весь сайт. Нужно сделать в css точную копию всех свойств одной картинки проекта. Т.е. так же должна картинка затемняться, уезжать, появляться текст и тд. Так же картинки должны быть адаптивными зависимости от размера экрана.

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