Нужна адаптивная верстка лендинга, файл psd. Срок 3-4 дня.
Сайт
Необходимо создать одностраничный сайт по шаблону. Шаблон выбран (t8print.ru/), все материалы собраны.
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