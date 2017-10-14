Верстка мобильной версии сайта

Имеется мобильная версия сайта, а точнее конкретная страница по легализации - http://m.perevod.one/legalization/uae/

Её десктопный аналог:

http://perevod.one/legalization/uae/

1) Нужно переверстать сверстать с нуля эту страницу;

2) При верстке в мобильную версию добавить "карусель" примеров страниц (которая есть в десктопной версии); также хотелось бы получить рекомендации по оптимальному размеру изображений для мобильной версии;

3) На карте мобильной версии отображается неправильный адрес, нужно исправить (Москва, Нижний Кисловский переулок, 7/1).

4) В десктопной версии всего 16 таких страниц по странам (ссылки на все страны тут - https://perevod.one/legalization/), нам нужно сделать 16 аналогичных страниц мобильной версии,

там по сути механическая работа по замене названий стран, цифр и т.п.