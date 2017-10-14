Список правок (фронтэнд)

Необходимо внести список из 3-х задач по верстке в сайт на пхп самописном движке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GKyK0pjDLe0iet66v6gtHU2Zsnug16TDQy1eB8ZwcNU/edit?usp=sharing

Интересует внедрение конкретно данного списка и сотрудничество на постоянной основе. В случае постоянного сотрудничества будете работать над этими сайтами в команде с бэкендщиком (программистом).

Бюджет текущего списка 1500 руб. Работы немного, все готово, по сути нужно только стили поправить, ничего объемного.

Автоответы сразу в отказ, пишите проверочное слово 9082 и свой скайп.