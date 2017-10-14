Нужно перенести статьи на wordpress

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Завершен4 заявки163 просмотра

Добрый день

Нужно скопировать с админки worspress название и содержания статьи и вставить в иной сайт на wordprees 

Количество статей 221

Цена за веси перенос 250wmr

Оплата по факту выполнения работы

Ожидаю исполнителя 

WordPress
8 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

game_Racer
Роман 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Роман оперативно выполнил ТЗ, сразу видно человек знает свое дело. Благодарю, буду обращаться при необходимости
Спасибо.

Заявки фрилансеров

game_Racer
Роман 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад