Сверстать сайт и натянуть на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок487 просмотров

Верстка адаптивная, натяжка на WP или другой бесплатный. Весь контент на сайте адаптируемый. 

https://yadi.sk/d/GrCSquvt3LuWp4 - все макеты.

WordPress
8 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

ChenyaCherry
Чейнеш 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$90
5 дней
Сотрудничество прошло отлично!
Ответственный заказчик, оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ChenyaCherry
Чейнеш 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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