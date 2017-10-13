Верстка и натяжка на Битрикс сайта салона красоты

Сайт салона красоты-париксахерской

1. Битрикс Старт

- должен быть 1 инфоблок с услугами, далее подразделы

- слайдер должен быть таким чтобы клиент мог его редактировать

2. страницы 2 главная и внутренняя

3. из функционала только всплывающие формы заявки, общая с главной страницы и с конкретной услуги (в отправленной на почту информации должно быть поле с указанием на какую услугу была запись)

4. слайдер на главной - фон слайдера будет статичным, меняться будет контент (обтравленные

фотографии девушек + таблички с информацией о той или иной услуге).

Подробные примеры слайдов на 1170. На 768 не делать все не стали т.к. там разница только в размере фотографий девушек.

5. в шапке есть ссылка на инстаграм, ее дам позднее

во вложении картинки дизайна, исходники готов закинуть на почту, сюда архив не прикрепляется

обязательное условие наличие телефона для связи и хороший онлайн в скайпе