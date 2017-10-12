Сделать микроразметку, сайт модх рево

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок273 просмотра

Добрый день!

Нужно сделать микроразметку сайта. Страницы различных типов: новости-статьи, продукты, контакты, о компании.

8 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

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