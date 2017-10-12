Сверстать сайт-лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт34 заявки548 просмотров

Задача сделать сайт на базе шаблона http://www.inspirothemes.com/polo-v4/ (куплен)

Команда, ссылки, текст. Ничего сверхъестественного, никаких личных кабинетов.

НО! С любовью, душой и красотой ;) 

Я сам программист, общение со мной прямое, я коммуникабелен.

Вы - кунфу мастер html5, а по ночам Вам снятся таблицы css.  Шутка.

Общение тут и telegram. 

Коммуникабельность и ответственность.

CSSHTML
8 лет назад
sleepnow
Влад 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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