HTML шаблоны для рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок320 просмотров

Здравствуйте,

Нужно сделать 4 HTML шаблона по дизайнам во вложении.

У меня есть psd исходник со всеми слоями и шрифтами по каждому шаблону.

Шаблон должен красиво и правильно отображаться на всех основных почтовых клиентах, а также на мобильных устройствах.

Оплата WMZ или на карту привата (если исполнитель из Украины).

Заявки без срока и стоимости приниматься не будут.

Жду ваши предложения.

С ув.,

Вячеслав

HTML
8 лет назад
egoist77
42 года
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

TornadoMan
Александр 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$40
1 день
Отличный исполнитель. Все выполнено быстро и качественно!
Отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

TornadoMan
Александр 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад