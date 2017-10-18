HTML шаблоны для рассылки

Здравствуйте,

Нужно сделать 4 HTML шаблона по дизайнам во вложении.

У меня есть psd исходник со всеми слоями и шрифтами по каждому шаблону.

Шаблон должен красиво и правильно отображаться на всех основных почтовых клиентах, а также на мобильных устройствах.

Оплата WMZ или на карту привата (если исполнитель из Украины).

Заявки без срока и стоимости приниматься не будут.

Жду ваши предложения.

С ув.,

Вячеслав