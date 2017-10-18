Верстка макетов

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Завершен14 заявок349 просмотров

Необходимо отверстать в  html / css3  

Нужен верстальщик который умеет верстать - пиксель перфект.

За каждый угол придираться не буду, но основные элементы должны быть по макету. 

Верстальщик, который сам за собой тестирует работу и выдает уже чистовой вариант на проверку. 

Макеты http://dropmefiles.com/hPJ0r

IE9+ , FF , Хром , Опера. 

Не менее 10 отзывов на сайте.

В портфолио должны быть более менее серьезные работы, как минимум магазины, а не только визитки или лендинги. 

Сразу указывайте ссылки на ваши самые сложные работы в портфолио 

Поэтапная посоплата на вебмани или Безопасная сделка.

Если есть вопросы или уточнения - пишите сразу.

P.S. если сможете работать на выходных - это плюс. (делайте об этом пометку)

От Вас цена и сроки. 

HTML
8 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

K_Dmitrij
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$120
5 дней
Качество работы на высоте. Все в срок. Мои рекомендации!
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K_Dmitrij
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад