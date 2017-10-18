Верстка макетов

Необходимо отверстать в html / css3

Нужен верстальщик который умеет верстать - пиксель перфект.

За каждый угол придираться не буду, но основные элементы должны быть по макету.

Верстальщик, который сам за собой тестирует работу и выдает уже чистовой вариант на проверку.

Макеты http://dropmefiles.com/hPJ0r

IE9+ , FF , Хром , Опера.

Не менее 10 отзывов на сайте.

В портфолио должны быть более менее серьезные работы, как минимум магазины, а не только визитки или лендинги.

Сразу указывайте ссылки на ваши самые сложные работы в портфолио

Поэтапная посоплата на вебмани или Безопасная сделка.

Если есть вопросы или уточнения - пишите сразу.

P.S. если сможете работать на выходных - это плюс. (делайте об этом пометку)

От Вас цена и сроки.