Задача несложная - нужно взять одну основную верстку и поменять там элементы на элементы из второй верстки (логотип, цвета, шрифт, фавикон, кнопки), то есть как бы совместить. Сделать адаптацию минимально, чтобы проходилась проверка на моб.адаптивность. ...
Доработать вёрстку одностраничника
Доброго вечера необходимо доработать вёрстку одностраничника
То что есть сейчас - http://bit.ly/2yYFEwY
То как должно быть - http://bit.ly/2gdf2Vr
Срок завтра до 3 часов дня.
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