Доработать вёрстку одностраничника

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Завершен15 заявок367 просмотров

Доброго вечера необходимо доработать вёрстку одностраничника

То что есть сейчас - http://bit.ly/2yYFEwY 

То как должно быть - http://bit.ly/2gdf2Vr

Срок завтра до 3 часов дня. 

8 лет назад
dikon
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

salamandra10
Владимир 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$25
1 день
Быстро и качественно! Спасибо!
Отличный заказчик, всегда был на связи, оплатил вовремя. Всем рекомендую

Заявки фрилансеров

salamandra10
Владимир 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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