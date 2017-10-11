Верстка многостраничника

Здравствуйте требуется верстка многостраничного сайта:

По ссылке находится верстка через adobe, есть дизайн в формате XD тоже adobe прога кто работал тот знает

https://xd.adobe.com/view/fdd05c34-e727-45ba-aae1-b29a9c3a3d6f/screen/4b61d6cb-2566-4a02-ab8c-5f01f24fd774/-2/

Более подробное тз после договоренности с верстальщиком.

Если вы не бот напишите в конце предложения слово "сделаю шедевр"