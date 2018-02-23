Доверстать с помощью фреймворка Bootstrap

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок256 просмотров

Добрый день! Необходимо проверить сайт https://cruisexpress.com.ua/ и доверстать с помощью фреймворка bootstrap недостающие разрешения (верстка должна быть адаптивна, на всех основных устройствах) + проверить корректность работы существующих.

Сайт состоит из порядка 20 страниц. Основаное требование - чистый код.

P.S. в дальнейшем будут задачи по верстке новых страниц или доработке текущих согласно новым бизнес требованиям

P.S.2 обсуждаем сотрудничество в других проектах (по-большей части тревел-сайты)

Bootstrap
8 лет назад
lynch_d
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$250
7 дней
Спасибо большое за отличную работу.
Отличный заказчик. Всегда на связи. Оперативно все согласовывали. Оплата своевременная. Работаем и другим проектам дальше!

Заявки фрилансеров

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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