Добрый день! Необходимо проверить сайт https://cruisexpress.com.ua/ и доверстать с помощью фреймворка bootstrap недостающие разрешения (верстка должна быть адаптивна, на всех основных устройствах) + проверить корректность работы существующих.

Сайт состоит из порядка 20 страниц. Основаное требование - чистый код.

P.S. в дальнейшем будут задачи по верстке новых страниц или доработке текущих согласно новым бизнес требованиям

P.S.2 обсуждаем сотрудничество в других проектах (по-большей части тревел-сайты)