Верстка e-mail письма

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Завершен11 заявок230 просмотров

Здравствуйте, нужно сверстать футер e-mail письма. Начиная с "Фото выполненных работ" и к самому низу

8 лет назад
contractpol
Павел 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

slavik1985
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$9
1 день
Все быстро и качественно. Так же нужно было подправить дизайн, тоже было сделано)))
все сделали быстро и аккуратно, с оплатой все в порядке, спасибо за проект)

Заявки фрилансеров

slavik1985
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

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