Нужна верстка страницы сайта

Здравствуйте! Нам необходимо сверстать шаблон для сайта. Все таки предпочтительно на Joomla. Возможно долгосрочное сотрудничество для его дальнейшего развития. Макет есть. ТЗ в приложении. Домен так же есть, хотелось ...