Верстка шаблона для Joomla/Drupal

Здравствуйте!

Нам необходимо сверстать шаблон для сайта. Все таки предпочтительно на Joomla.

Возможно долгосрочное сотрудничество для его дальнейшего развития.

Макет есть. ТЗ в приложении.

Домен так же есть, хотелось бы видеть сайт на нем.

Цена и сроки.

Нам желательно что-нибудь увидеть к концу недели. И будем дорабатывать.

Сайт, в принципе, легкий.

Оплата 30% до, 70% после. То, что не вошло в ТЗ будем считать отдельно.