Необходимо исправить оформленный вывод бокового меню на wordpress СSS стилями! Сейчас выглядит вот так http://prntscr.com/guvnzm Нужно оформить примерно так http://prntscr.com/guvo88 Исполнителя выберу с наименьшей ценой!
Верстка шаблона для Joomla/Drupal
Здравствуйте!
Нам необходимо сверстать шаблон для сайта. Все таки предпочтительно на Joomla.
Возможно долгосрочное сотрудничество для его дальнейшего развития.
Макет есть. ТЗ в приложении.
Домен так же есть, хотелось бы видеть сайт на нем.
Цена и сроки.
Нам желательно что-нибудь увидеть к концу недели. И будем дорабатывать.
Сайт, в принципе, легкий.
Оплата 30% до, 70% после. То, что не вошло в ТЗ будем считать отдельно.
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