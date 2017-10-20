Верстка шаблона для Joomla/Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок305 просмотров

Здравствуйте!

Нам необходимо сверстать шаблон для сайта. Все таки предпочтительно на Joomla. 

Возможно долгосрочное сотрудничество для его дальнейшего развития.

Макет есть. ТЗ в приложении.

Домен так же есть, хотелось бы видеть сайт на нем.

Цена и сроки.

Нам желательно что-нибудь увидеть к концу недели. И будем дорабатывать.

Сайт, в принципе, легкий.

Оплата 30% до, 70% после.  То, что не вошло в ТЗ будем считать отдельно.

DrupalJoomla
8 лет назад
diz_torbau
Зоя 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

chernyhmihail
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$200
10 дней
Довольна исполнителем. Показал себя настоящим профессионалом, с отличным знанием своего дела. Особенно хорошо то что, адекватная стоимость при высшем уровне исполнения. Во время работы всегда доступен для общения. Советую всем для сотрудничества. Сама еще точно не раз обращусь!
Зоя отличный заказчик. Четкое ТЗ. Прислушивается к советам и готова идти на компромиссы. Оплата в срок и по договоренности. Радует такое сотрудничество, которое проходит с легкостью. Всем рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

chernyhmihail
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад

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