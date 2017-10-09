Сделать верстку макетов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт48 заявок469 просмотров

Во вложении макеты.

Некоторые макеты практически дублируют друг друга.

Верстка адаптивная (во вложении есть пример для главной), кроссбраузерная.

Макеты:

https://cloud.mail.ru/public/Hy6i/CJQ1sqnQQ

В откликах напишите время и цену.

8 лет назад
aloven
Илья 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров