Сверстать макет 1 страница в HTML без адаптива

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Завершен73 заявки546 просмотров

Нужно сверстать в HTML Макет 

Адаптив не нужен 

HTML
8 лет назад
mhz20005
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

anncoder
Аня 
33 года
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$15
1 день
Спасибо за сверстанный макет. Все сделано быстро и качественно!
Отличный заказчик! Четко поставил задачи, оплатил вовремя, был всегда на связи. Очень рада сотрудничеству. Буду рада продолжать сотрудничество в будущем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

anncoder
Аня 
33 года
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад

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