Нужен верстальщик на 2 лендинга, сроки горят

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок417 просмотров

Срочно верстальщик на 2 лендинга на спортивную тематику

Что требую: 

1) Знать html5 css3 jQuery

2) Большим плюсом будет знание основ PHP

3) Всегда быть на связи т.к могут быть правки

Все исходники скину кандидату! Писать только с отзывами от 3-4

Цена зависит от вашей скорости работы

Пока 60$

HTMLjQueryPHP
8 лет назад
Nukolay93
Николай 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SHe4eViCA
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$60
3 дня
Александр ответственный человек. Быстро внес требуемые правки. Благодарю за сотрудничество и рекомендую!
Благодарю Николая за работу, приятный человек. Оплата поступила сразу и в полном размере. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество

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SHe4eViCA
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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