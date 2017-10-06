Перенос Opencart с 1.5 на 2+ и установка/настройка модулей

Действующему интернет-магазину необходимо решение следующих задач:

– установить Opencart 2+;

– перенести товары/заказы/категории/отзывы;

– установить свежие модули взамен старым (возможно потребует доработки, если не получиться, будем вместе пытать автора и что-нибудь придумаем);

– настройка работы модулей под наш интернет магазин;

– усовершенствование верстки/кода (если не может, то пока обойдусь вышеперечисленными пунктами);

Не пишите мне, если:

– готовы приступить через 2/4дня/неделю;

– нет скайпа и возможности разговаривать голосом (хотя-бы на стадии обсуждения ТЗ);

– не работаете через гаранта/сбр, а только по предоплатам;

– вы посредник;

UPD: Полное ТЗ для ознакомления в аттаче. Часть пунктов я готов заказать у других специалистов, например (верстка) и передать вам для интеграции, все обсуждаемо.