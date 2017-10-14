Верстка сайта с адаптивом под Wp

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки406 просмотров

Нужно сверстать макет с адаптивом на несколько разрешений.

7стр. под эти разрешения 1200, 1024, 768, 600, 480, 320

Верстка нужна пиксель перфект, никаких своих инноваций и нововведений. Натяжка не нужна. Пример страницы в прикреплении. На все вопросы отвечу.

Оплата Яд или Wm, никаких предоплат.

WordPress
8 лет назад
madik2005
Илья 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sergromanenko1
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$115
5 дней
Все выполнено в срок и в оговоренную сумму. Мои хотелки учел и доработал. На выходе получил кроссбраузерную, адаптивную верстку под все разрешения. Рекомендую к сотрудничеству.
Всё хорошо. Оплата сразу после выполнения работы. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

sergromanenko1
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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