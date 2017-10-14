Нужно доверстать сайт на 1С Битрикс, дизайны готовые есть. Нужно устранить недоделки за другим верстальщиком и отладить работу после запуска. Срок исполнения 1 неделя. Мне нужен не загруженный четкий исполнитель который знает что делать, ...
Верстка сайта с адаптивом под Wp
Нужно сверстать макет с адаптивом на несколько разрешений.
7стр. под эти разрешения 1200, 1024, 768, 600, 480, 320
Верстка нужна пиксель перфект, никаких своих инноваций и нововведений. Натяжка не нужна. Пример страницы в прикреплении. На все вопросы отвечу.
Оплата Яд или Wm, никаких предоплат.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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