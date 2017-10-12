Штук 5 страниц только в вертикальном расположении, верстка + возможно JS, без функционала.
Верстка страницы с параллакс эффектом. Прошу ознакомиться!
Приветствую, господа разработчики!
Требуется заверстать страницу с параллакс эффектом. Только верстка, дизайн не нужен!
Аналог по ссылке, но только первая анимация + первый текстовый блок. https://www.apple.com/ru/iphone-x/.
1. Появление меню с задержкой. В качестве меню - горизонтальная полоса.
2. Всего два слоя. Первый слой трафарет в формате svg, который увеличится в размере и в какой-то момент исчезнет. Второй слой - картинка (jpg или png). Второй слой уменьшается в размере и остается видимым.
3. Эффект "парения". После того как остался один слой (второй) при скроле картинка "парит" (как в примере айфон).
4. Завершение страницы: текст и две ссылки.
jpg - картинка пример, трафарет будет в форме капли (предоставим).
Требуется заверстать данную страницу. Адаптивно (от 350px до 1012px).
Прошу отзываться на проект только тех, кто действительно сможет осилить.
Задавайте вопросы, указывайте цены. Предложения без цен — буду игнорировать.
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