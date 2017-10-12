Верстка страницы с параллакс эффектом. Прошу ознакомиться!

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Завершен4 заявки278 просмотров

Приветствую, господа разработчики!

Требуется заверстать страницу с параллакс эффектом. Только верстка, дизайн не нужен!

Аналог по ссылке, но только первая анимация + первый текстовый блок. https://www.apple.com/ru/iphone-x/.

1. Появление меню с задержкой. В качестве меню - горизонтальная полоса.

2. Всего два слоя. Первый слой трафарет в формате svg, который увеличится в размере и в какой-то момент исчезнет. Второй слой - картинка (jpg или png). Второй слой уменьшается в размере и остается видимым.

3. Эффект "парения". После того как остался один слой (второй) при скроле картинка "парит" (как в примере айфон).

4. Завершение страницы: текст и две ссылки.

jpg - картинка пример, трафарет будет в форме капли (предоставим).

Требуется заверстать данную страницу. Адаптивно (от 350px до 1012px).

Прошу отзываться на проект только тех, кто действительно сможет осилить.

Задавайте вопросы, указывайте цены. Предложения без цен — буду игнорировать.

8 лет назад
MrKamenev
Вадим 
37 лет
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Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

idoked
28 лет
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2 года назад
8 лет назад
$40
7 дней
Рекомендую! Отзывчивый и сбособный юноша. Совместной работой довольны.
Очень приятный заказчик и очень интересное задание! Работать над данным проектом было очень интересно, а общаться с заказчиком крайне приятно. От работы получил только положительные эмоции и +1 красивую работу в мое портфолио. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Крайне рекомендую.

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idoked
28 лет
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2 года назад
8 лет назад