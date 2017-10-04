Верстка лендинга "Меди3"

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  2. HTML-верстка
Закрыт34 заявки350 просмотров

Верстка лендинга - бутстрап, адаптив. Макет в приложении.

Жду ваши цены и сроки.

В заявке прошу указать ваши работы подобного уровня.

Есть еще два подобных лендинга на верстку. Разбил в разные проекты тк

хочу чтобы верстали параллельно разные люди, но если все три сверстает

один человек в приемлемые сроки - будет идеально.

https://www.weblancer.net/projects/html-verstka-32/verstka-lendinga-medi1-866355/

https://www.weblancer.net/projects/html-verstka-32/verstka-lendinga-medi2-866356/

BootstrapHTML
8 лет назад
Color-booms
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7 лет назад

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