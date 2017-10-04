Сверстать сайт + адаптив

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки159 просмотров

Нужна верстка многостраничного сайта и адаптив к нему

8 лет назад
Salih89
35 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

MaxGraph
Максим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$260
10 дней
Благодарю за быструю и качественную работу. Максим всегда на связи, замечания и правки оперативно вносит. Понравился подход к разработке сайта! Сайт получился качественный и очень удобный! Спасибо! Очень доволен сотрудничеством и рекомендую всем!
Великолепная постановка задачи и быстрая оплата :) Очень понравилось работать с данным заказчиком.

Заявки фрилансеров

MaxGraph
Максим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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