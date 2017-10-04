Скопировать шаблон и сверстать на diafan cms

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка150 просмотров

Нужно скопировать шаблон Diafan -> themes.diafan.ru/adaptivegiro/ изменить шапку (добавить логотип и контакты) и натянуть на diafan cms

8 лет назад
bamse
Павел 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров