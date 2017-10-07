Адаптивная верстка туристического портала согласно предоставленным PSD

$1800
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен49 заявок579 просмотров

Адаптивная верстка туристического портала согласно предоставленным PSD и ТЗ

8 лет назад
marketalbina
49 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

N_Miroshyna
52 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$1800
28 дней
Спасибо за качественную работу по проекту. Все изменения и дополнения делались очень оперативно.
Проект сложный и очень интересный. Характеристика заказчика - исключительно положительная. Своевременная оплата, профессиональная коммуникация и желание вникнуть и продумать каждую деталь проекта. Большое спасибо за сотрудничество и неординарный проект!

Заявки фрилансеров

N_Miroshyna
52 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад

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