Верстка экранов мобильного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки198 просмотров

Есть мобильный сайт написанный с использованием materilize css.

Необходимо сделать верстку html+css для макета в формате Adobe XD, в котором обновлен внешний вид сайта.

Вариант 1 - простая верстка каждого экрана в дизайн-макете (всего 6 уникальных экранов и 3 небольших вариации - активные кнопки, отмеченный чекбокс, итп.)

Вариант 2 - изменение уже существующего приложения написанного на Ruby on Rails и использующего jquery, slim для шаблонов, scss стили. При необходимости правок логики - можете расчитывать на оперативную помощь с нашей стороны.

Видео экранов приложения показано на видео

https://drive.google.com/file/d/0B-xY5XD_GZIySmM3WlI5ZVYtTEE/view?usp=sharing

Макет будет предоставлен

Бюджет проекта и условия сотрудничества обсуждаемы.Нужна валидная верстка, поддержка актуальных версий распространенных браузеров: Chrome, Safari, Firefox, IE. Респонсив не нужен, макс, ширина будет фиксирована по ширине мобильных экранов. 

CSSHTMLjQuerySCSSRuby
8 лет назад
gpereyaslavsky
Глеб 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$200
5 дней
С задачей в целом справились хорошо. По срокам немного вышли из договоренностей, но все правки были внесены оперативно. Верстка была протестирована на актуальных устройствах. Общение дружелюбное и профессиональное. Надеюсь поработаем еще!
Хороший заказчик, четкие задачи и своевременная оплата! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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