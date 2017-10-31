Верстка экранов мобильного сайта

Есть мобильный сайт написанный с использованием materilize css.

Необходимо сделать верстку html+css для макета в формате Adobe XD, в котором обновлен внешний вид сайта.

Вариант 1 - простая верстка каждого экрана в дизайн-макете (всего 6 уникальных экранов и 3 небольших вариации - активные кнопки, отмеченный чекбокс, итп.)

Вариант 2 - изменение уже существующего приложения написанного на Ruby on Rails и использующего jquery, slim для шаблонов, scss стили. При необходимости правок логики - можете расчитывать на оперативную помощь с нашей стороны.

Видео экранов приложения показано на видео

https://drive.google.com/file/d/0B-xY5XD_GZIySmM3WlI5ZVYtTEE/view?usp=sharing

Макет будет предоставлен

Бюджет проекта и условия сотрудничества обсуждаемы.Нужна валидная верстка, поддержка актуальных версий распространенных браузеров: Chrome, Safari, Firefox, IE. Респонсив не нужен, макс, ширина будет фиксирована по ширине мобильных экранов.