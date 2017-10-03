Требуется сверстать 2 странички -- корзина и каталог. Макеты тут Остальные страницы тут: - главная http://dev.umasterov.org/hokkey/ - текстовая страница http://dev.umasterov.org/hokkey/txt.html - личный кабинет http://dev.umasterov.org/hokkey/personal_area.html - акции http://dev.umasterov.org/hokkey/stock.html - страница товара http://dev.umasterov.org/hokkey/card_product.html их нужно ...
Настройка HTML Purifier на Gallery3
Добрый день,
есть сайт на движке Gallery 3, который не позволяет использовать хтмл код в описании альбомов. модуль HTML Purifier позволяет использовать хтмл код в описании альбомов, но код кнопки пэйпалмодуль вырезает. Нужно его настроить таким образом, чтобы код кнопки пэйпал обрабатывался корректно.
Просьба сразу озвучивать цену.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $17HTML-верстка14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна верстка одностраничника под десктоп. Указывайте, пожалуйста, цены с/без адпаптивностиЗавершен8 лет назад
На сайте fotorion.ru размещена форма для заказа. Но данные на почту не отправляются. Требуется сделать: 1. Отправку данных на почту с помощью формы. 2. Сделать всплывающее окно с ReCaptcha, для того, чтоб обезопасить ...Завершен8 лет назад
ленднинг содержит много анимации, все пояснения тут https://cloud.mail.ru/files/FBFA0D683F894ADDBACC143334BEB911/, от вас цена срокЗавершен8 лет назад
Добрый день, коллеги. Необходимо сверстать макет psd. Используем Bootstrap 3 ( https://getbootstrap.com/docs/3.3/getting-started/ ) Главное учесть адаптивность средствами Bootstrap - ничего сверхъестественного придумывать не надо. Требование: - умение верстать чистый ...Завершен8 лет назад
Есть готовый дизайн главной страницы сайта (предусмотрена адаптивность) сайт https://kazanantenna.ru/ OkayCMS Нужна верстка и программинг. От вас – уточняющие вопросы, сроки, стоимостьHTML-верстка9 заявокЗакрыт7 лет назад
Верстка многостраничного сайта. Только с "живыми" примерами многостраничных проектовHTML-верстка29 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо переверстать сайт ruzza.land Делать на bootstrap + перенос на wordpress Шесть экранов, сайт слайдовый, 3д панорама уже запрограммирована, требуется только внедрение. Адаптивная верстка, pixel perfect и кроссбраузерность. ТЗ и макеты по ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо доработать или сделать новое адаптивное левое меню. (рисунок 1.jpg) 1. Поведение ссылки при наведении раскрывается подменю в сторону.(рисунок 2.jpg) 2. При переходе по ссылке (в ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $34
Нужно сверстать лендинг (5 экранов). Крайний срок: четверг 05/10/2017 09:00 GMT+3 Бюджет: 2000 руб. Обязательно: кроссбраузерноcть, адаптивность. Скорость загрузки не менее 70 по сервису Google Page Speed Test Insides. При ...HTML-верстка33 заявкиЗакрыт8 лет назад