Настройка HTML Purifier на Gallery3

Добрый день,

есть сайт на движке Gallery 3, который не позволяет использовать хтмл код в описании альбомов. модуль HTML Purifier позволяет использовать хтмл код в описании альбомов, но код кнопки пэйпал

модуль вырезает. Нужно его настроить таким образом, чтобы код кнопки пэйпал обрабатывался корректно.

Просьба сразу озвучивать цену.