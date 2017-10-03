Настройка HTML Purifier на Gallery3

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок136 просмотров

Добрый день,   

есть сайт на движке Gallery 3, который не позволяет использовать хтмл код в описании альбомов. модуль HTML Purifier позволяет использовать хтмл код в описании альбомов, но код кнопки пэйпал

модуль вырезает. Нужно его настроить таким образом, чтобы код кнопки пэйпал обрабатывался корректно.  

Просьба сразу озвучивать цену.

HTML
8 лет назад
guest_15068786520644
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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