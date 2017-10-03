В приложении сайт, в названии архива путь к странице. Так вот мне надо эту страницу( только контент(шапки подвалы сайдбар и тп не нужно) только информацию с этой страницы. Сделать отдельной страницей, с файлом ...
Вёрстка сайта "RUZZA"
Необходимо переверстать сайт ruzza.land
Делать на bootstrap + перенос на wordpress
Шесть экранов, сайт слайдовый, 3д панорама уже запрограммирована, требуется только внедрение. Адаптивная верстка, pixel perfect и кроссбраузерность.
ТЗ и макеты по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/0B2u3Cnb7jCLpYjg2a2hTV3E1Z3c
Оплата поэтапно
Заявки фрилансеров
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