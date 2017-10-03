Bootstrap 3/4, 12 колонок.есть дизайн-макет десктоп версии в формате .psd и jpg-макет мобильной версии для понимания расположения элементов, верстка для планшетов на усмотрение исполнителя;оплата на карту Приват;без портфолио или примеров работ, рассматривать заявки не буду;претенденту ...
Верстка из WORD в HTML по шаблону с использованием bootstrap
нужно блок описания сверстать из word используя bootstrap в общем сделать аналогично как
http://esloboda.ru/kottedzhi-u-ozera/dom-7.html
http://esloboda.ru/kottedzhi-u-ozera/dom-06.html
только остальные 5 страниц
http://esloboda.ru/kottedzhi-u-ozera/dom-01.html
http://esloboda.ru/kottedzhi-u-ozera/dom-02.html
http://esloboda.ru/kottedzhi-u-ozera/dom-03.html
http://esloboda.ru/kottedzhi-u-ozera/dom-04.html
http://esloboda.ru/kottedzhi-u-ozera/dom-05.html
для них есть тексты в ворде
Выбранный исполнитель
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