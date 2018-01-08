Сверстать и посадить на движок из psd

Нужно сверстать и посадить на движок достаточно несложный сайт. Макет в наличии .psd - пять штук: главная, внутренняя, уменьшенная шапка, мобильная версия, мобильная версия с открытым меню.

Предпочтительный движок - wordpress, как простое и знакомое решение для несложных сайтов.

Макет несложный, но вёрстка нужна качественная, адаптив, немного яваскрипта тоже понадобится.