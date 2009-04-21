Причесать и сделать более грамотными стандартные тексты на сайте https://xiaomi-mobile.ru/ Там главное меню содержит следующие пункты: О магазинеДоставкаГарантияОтзывыОптовикамКонтакты Все эти страницы заполнены жуткой канцелярщиной. Надо просто грамотно и понятно расписать то, что уже есть на сайте.
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется написать примерно три сотни описаний для товаров под яндекс маркет и прочие подобные площадки, затем их надо будет ещё и размножить/уникализировать два раза. Сами описания у товаров в принципе уже есть, но в не ...Рерайтинг16 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать и посадить на движок достаточно несложный сайт. Макет в наличии .psd - пять штук: главная, внутренняя, уменьшенная шапка, мобильная версия, мобильная версия с открытым меню. Предпочтительный движок - wordpress, как простое и знакомое решение ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Тизерные сети с которыми работаем сейчас: oblivki.biz marketgid.com Хотим начать работать с visitweb.com tovarro.com recreativ.ru и теми, кого вы можете предложить. Ориентируемся на 10р за объявление прошедшее модерацию в обливках. В маркетгиде можем платить больше, где-то ещё может и меньше. Товаров у нас ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $30
Тизерные сети с которыми работаем сейчас: oblivki.biz marketgid.com Хотим начать работать с visitweb.com tovarro.com recreativ.ru и теми, кого вы можете предложить. Ориентируемся на 10р за объявление прошедшее модерацию в обливках. В маркетгиде можем платить больше, где-то ещё может и меньше. Товаров у нас ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Имеется логотип средней сложности (увы, не полный минимализм, но и не сложный) разрешением 600х300 пикселей. Для сайтов этого всегда хватало, но теперь нужно полиграфическое качество. Надо его качественно (т.е. вручную, ровными кривыми) оттрейсить. Собственно на ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $9
Нужно зарегистрироватся на как можно большом количестве сайтов вакансий и разместить 1 вакансию Текст и лого есть. Зарегиться с одним логином и (желательно, но не обязательно) паролем и оформить всё ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен9 лет назад
Если точнее, MaxyStore, Версия 1.5.5.1, это ведь сборка opencart? Техническое задание приложено, цену прошу обозначить самостоятельно. Думаю, по этому магазину это не последняя задача, да и не последний это наш магазин, так что есть смысл сделать ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $500
Хоть у меня и есть некоторые требования к движку, большинство готовых движков магазинов им удовлетворяет. Вывод лидеров продаж, спецпредложений, размещение статей на сайте, ну и импорт из xls. Подробнее лучше в обсуждении. О скриптах: 1. Нужны ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Строгий дизайн, логотип и стиль (цвета, визитки) для интернет магазина мебели и товаров для дома. Бюджет указан до 1000 - но вообще-то хотелось бы 500 или чуть больше, хотя рассмотрю и другие предложения, если они обоснованы.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужны модули авторизации через facebook, livejournal и вконтакте на одном форуме invision power board. Так же нужны кнопки like от фейсбука и вконтакте для того же форума и трёх сайтов на wordpress. К сожалению, я ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется человек для периодического сотрудничества, детали будут позже. Отметьте пожалуйста, сколько будет стоить разовая работа по вёрстке готового дизайна из psd, насадке на движок wordpress, плюс написание небольшого готового модуля, скажем, записи в базу и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть два кота, четыре кошки, 14 месячных котят. В Москве. Общая задача-максимум всего проекта: надо раздать всех, кроме одной кошки. Задача, стоящая перед контент-менеджером: надо писать объявления, и оставлять их на соответствующих сайтах, с фотографиями. Детали: Котят я фотографирую, ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Forum.gunblade.ru У нас есть неплохой скин, который вполне нам нравится, но который увы мы не можем показывать гостям в силу эротической направленности, и был древний скин, который уже не работает с новыми версиями ipb. А нужен ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Изображения для карточной игрыИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требования: возможность перебрасывать не весь трафик, а указанный процент, максимальная эффективность перебрасывания, возможность переключения в режим поп-андер. Подходят и готовые решения, просто я их тупо не знаю.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $200
Надо написать много-много вопросов и ответов по IT.Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Написание текстов гороскопов и гаданий на основе получаемой информации.Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $200
Есть вёрстка, есть представление о том, что должен делать сайт. Нужно: насадить вёрстку на движок и сделать поиск по тегам (с зачатками морфологического разобра), ну и плюс красивое облако тегов. От исполнителя требуется присутствие в асе хотя ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужны люди для рерайта разделов FAQ компьютерных журналов: приведение к единому образцу и уникализация текстов. Обьёмы большие, журналов много, рерайтер нужен не один.Копирайтинг4 исполнителяЗавершен15 лет назад