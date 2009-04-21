Потребовалась небольшая работа по размещению текстов на разных сайтах. Мелочь, но считаю, если работа выполнена хорошо, то вне зависимости от её масштабности, я по крайней мере должен отозваться. Отзываюсь: сделано качественно, в срок, проблем с коммуникацией, не смотря на то, что я по рабочим делам пропадал чуть ли не на сутки, не выявлены (что ценно). Рекомендую.