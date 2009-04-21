ilyaia

Илья Исаев ilyaia

 
41 годРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$210
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
12
безопасных платежей

  • Причесать стандартные тексты интернет магазина

    Причесать и сделать более грамотными стандартные тексты на сайте https://xiaomi-mobile.ru/  Там главное меню содержит следующие пункты: О магазинеДоставкаГарантияОтзывыОптовикамКонтакты Все эти страницы заполнены жуткой канцелярщиной. Надо просто грамотно и понятно расписать то, что уже есть на сайте.

    Тексты для сайта
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Описания товаров в интернет магазинах

    Требуется написать примерно три сотни описаний для товаров под яндекс маркет и прочие подобные площадки, затем их надо будет ещё и размножить/уникализировать два раза. Сами описания у товаров в принципе уже есть, но в не ...

    Рерайтинг16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать и посадить на движок из psd

    Нужно сверстать и посадить на движок достаточно несложный сайт. Макет в наличии .psd - пять штук: главная, внутренняя, уменьшенная шапка, мобильная версия, мобильная версия с открытым меню. Предпочтительный движок - wordpress, как простое и знакомое решение ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание объявлений/тизеров

    Тизерные сети с которыми работаем сейчас:  oblivki.biz marketgid.com Хотим начать работать с  visitweb.com tovarro.com recreativ.ru и теми, кого вы можете предложить. Ориентируемся на 10р за объявление прошедшее модерацию в обливках. В маркетгиде можем платить больше, где-то ещё может и меньше. Товаров у нас ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание тизеров под офферы в тизерках по списку

    $30

    Тизерные сети с которыми работаем сейчас:  oblivki.biz marketgid.com Хотим начать работать с  visitweb.com tovarro.com recreativ.ru и теми, кого вы можете предложить. Ориентируемся на 10р за объявление прошедшее модерацию в обливках. В маркетгиде можем платить больше, где-то ещё может и меньше. Товаров у нас ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Векторизовать в cdr логотип, имеющийся только в виде некрупного jpg

    Имеется логотип средней сложности (увы, не полный минимализм, но и не сложный) разрешением 600х300 пикселей. Для сайтов этого всегда хватало, но теперь нужно полиграфическое качество. Надо его качественно (т.е. вручную, ровными кривыми) оттрейсить. Собственно на ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Раскидать вакансию по профильным сайтам

    $9

    Нужно зарегистрироватся на как можно большом количестве сайтов вакансий и разместить 1 вакансию Текст и лого есть. Зарегиться с одним логином и (желательно, но не обязательно) паролем и оформить всё ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка интернет магазина на opencart

    Если точнее, MaxyStore, Версия 1.5.5.1, это ведь сборка opencart? Техническое задание приложено, цену прошу обозначить самостоятельно. Думаю, по этому магазину это не последняя задача, да и не последний это наш магазин, так что есть смысл сделать ...

    OpenCart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Установить + сверстать по psd + пара скриптов

    $500

    Хоть у меня и есть некоторые требования к движку, большинство готовых движков магазинов им удовлетворяет. Вывод лидеров продаж, спецпредложений, размещение статей на сайте, ну и импорт из xls. Подробнее лучше в обсуждении. О скриптах: 1. Нужны ...

    Javascript
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип, фирстиль и дизайн интернет-магазину

    $1000

    Строгий дизайн, логотип и стиль (цвета, визитки) для интернет магазина мебели и товаров для дома. Бюджет указан до 1000 - но вообще-то хотелось бы 500 или чуть больше, хотя рассмотрю и другие предложения, если они обоснованы.

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавление совместимости с социальными сетями

    $100

    Нужны модули авторизации через facebook, livejournal и вконтакте на одном форуме invision power board. Так же нужны кнопки like от фейсбука и вконтакте для того же форума и трёх сайтов на wordpress. К сожалению, я ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по php и вёрстке, знакомый с wordpress

    $250

    Требуется человек для периодического сотрудничества, детали будут позже. Отметьте пожалуйста, сколько будет стоить разовая работа по вёрстке готового дизайна из psd, насадке на движок wordpress, плюс написание небольшого готового модуля, скажем, записи в базу и ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание и размещение объявлений о раздаче котят

    Есть два кота, четыре кошки, 14 месячных котят. В Москве. Общая задача-максимум всего проекта: надо раздать всех, кроме одной кошки. Задача, стоящая перед контент-менеджером: надо писать объявления, и оставлять их на соответствующих сайтах, с фотографиями. Детали: Котят я фотографирую, ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скин для форума gunblade.ru

    Forum.gunblade.ru У нас есть неплохой скин, который вполне нам нравится, но который увы мы не можем показывать гостям в силу эротической направленности, и был древний скин, который уже не работает с новыми версиями ipb. А нужен ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен скрипт pop-up

    Требования: возможность перебрасывать не весь трафик, а указанный процент, максимальная эффективность перебрасывания, возможность переключения в режим поп-андер. Подходят и готовые решения, просто я их тупо не знаю.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • База вопросов и ответов

    $200

    Есть вёрстка, есть представление о том, что должен делать сайт. Нужно: насадить вёрстку на движок и сделать поиск по тегам (с зачатками морфологического разобра), ну и плюс красивое облако тегов. От исполнителя требуется присутствие в асе хотя ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайт FAQ компьютерных журналов

    Нужны люди для рерайта разделов FAQ компьютерных журналов: приведение к единому образцу и уникализация текстов. Обьёмы большие, журналов много, рерайтер нужен не один.

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Rozhden-t
Рожден 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Сверстать и посадить на движок из psd
Хороший заказчик, проблем с оплатой не было! рекомендую!
В целом были некоторые недопонимания, в основном из-за недостаточно подробного ТЗ с моей стороны, но проект завершили успешно, сайт сделали.
Ответный отзыв
robinkova_vic
Виктория 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Векторизовать в cdr логотип, имеющийся только в виде некрупного jpg
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству. Приятная работа.
Отличный ручной трейс лого, очень быстро.
Ответный отзыв
demianchuk_o
Александр 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Раскидать вакансию по профильным сайтам
Отличный заказчик! Постановка задания четкая. Оплата вовремя! Рекомендую!
Потребовалась небольшая работа по размещению текстов на разных сайтах. Мелочь, но считаю, если работа выполнена хорошо, то вне зависимости от её масштабности, я по крайней мере должен отозваться. Отзываюсь: сделано качественно, в срок, проблем с коммуникацией, не смотря на то, что я по рабочим делам пропадал чуть ли не на сутки, не выявлены (что ценно). Рекомендую.
Ответный отзыв
zdv
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Нужен скрипт pop-up
Сработались быстро, оплата в сроки. Все коротко и ясно. Рассчитываю на сотрудничество в дальнейшем.
Мне требовался маленький и несложный скрипт - он и был быстро без проволочек предоставлен, даже не смотря на отсутствие толкового ТЗ и слабое представление заказчика, что же он (то есть я) хочет. Как программиста человека ещё оценить не могу, но как фрилансер и деловой человек, Дмитрий меня устраивает. По возможности, будем ещё работать.
Ответный отзыв
Rennie
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва
$200
10 баллов
15 лет назад
Вопросы и ответы
Заказчик как всегда порадовал как четкой постановкой задач, так и своевременной оплатой. Очень приятно сотрудничать.
Исполнитель оперативно и качественно выдал 200 кб рерайта компьютерных вопросов и ответов. Воистину рекомендую.
Ответный отзыв