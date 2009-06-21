Нужен скрипт pop-up

Мне требовался маленький и несложный скрипт - он и был быстро без проволочек предоставлен, даже не смотря на отсутствие толкового ТЗ и слабое представление заказчика, что же он (то есть я) хочет. Как программиста человека ещё оценить не могу, но как фрилансер и деловой человек, Дмитрий меня устраивает. По возможности, будем ещё работать.