Нужен скрипт pop-up

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки177 просмотров

Требования: возможность перебрасывать не весь трафик, а указанный процент, максимальная эффективность перебрасывания, возможность переключения в режим поп-андер.

Подходят и готовые решения, просто я их тупо не знаю.

16 лет назад
ilyaia
Илья 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

zdv
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Мне требовался маленький и несложный скрипт - он и был быстро без проволочек предоставлен, даже не смотря на отсутствие толкового ТЗ и слабое представление заказчика, что же он (то есть я) хочет. Как программиста человека ещё оценить не могу, но как фрилансер и деловой человек, Дмитрий меня устраивает. По возможности, будем ещё работать.
Сработались быстро, оплата в сроки. Все коротко и ясно. Рассчитываю на сотрудничество в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

zdv
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад