Установить red5phone

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Закрыт1 заявка149 просмотров

Установить red5phone и согласовать с имеющимся asterisk-ом? немного поменять дизайн.

Asterisk
16 лет назад
_user_
И 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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