Доработка главной страницы WebAsyst

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка107 просмотров

На главной странице пользователь видит интерфейс: пустые поля для заполнения продуктами и их количеством.

Путем выпадающего списка пользователь выбирает нужные продукты из заранее заготовленных списков и ставит количество.

Закончил – жмет "сформировать заказ" и открывается "Корзина" с сформированной спецификацией.

Webasyst
16 лет назад
tickhonov
Joomla Tickhonov 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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