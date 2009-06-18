Ув. фрилансеры! требуется разработка флеш-сайта (под ключ) наподобие!!! (не так мрачно, в теме "фасадные конструкции") http://www.alcont-system.ru/ все на флеш... с возможностью динамического добавления фото и текста ...
Доработка главной страницы WebAsyst
На главной странице пользователь видит интерфейс: пустые поля для заполнения продуктами и их количеством.
Путем выпадающего списка пользователь выбирает нужные продукты из заранее заготовленных списков и ставит количество.
Закончил – жмет "сформировать заказ" и открывается "Корзина" с сформированной спецификацией.
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