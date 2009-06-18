Адрес сайта http://butterfly-city.ru Сайт сделан на вордпрессе. Что нужно сделать: 1. Все старницы должны соответствовать первой(левое меню), кроме интернет магазина, например заходим в новость http://butterfly-city.ru/?p=3 и слева категории интернет магазина, а должны ...
Смена CMS Сибирского развлекательного портала
Здравствуйте!
На портале www.funsib.ru планирую в самое ближайшее время провести смену CMS. Сейчас сайт построен на AntiSlaed 4.3.1. Одним из галвных претендентов рассматриваю Amiro.CMS Free, но укомплектованную дополнительными модулями (статьи, фотогалерея, поиск, регистрация пользователей). + нужно довести до ума имеющийся в psd шаблон.
Что хочу от Вас:
1. Установить на хостинг Amiro.CMS Free
2. Написать, подключить и настроить комплект дополнительных модулей к Amiro.CMS Free, так как ни один из пакетов продающихся за деньги не подходит – либо не хватает каких-то модулей, либо много модулей лишних.
3. С Вашей помощью и только провести полный перенос сайта с AntiSlaed 4.3.1 на Amiro.CMS с сохранением всех имеющихся материалов – баз данных.
4. Довести до ума шаблон сайта сделанного в PSD (добавить графических эффектов, элементов и т.д.)
5. Интегрировать доведенный до ума шаблон из PSD.
6. В дальнейшем регулярно обращаться к Вам за разработкой новых блоков для сайта. Т.е. я ищу постоянного подрядчика на выполнение технических работ на сайте.
Так же как вариант рассматривается любая другая ЦМС или написание индивидуальной ЦМС под нужды портала.
Прошу огласить возможность выполнения, сроки выполнения и минимальную стоимость по всем пунктам. Заоблачные цены не предлагать!!!
Если уверены в себе, что не бросите работу, если устраивают условия, то пишите сразу на funsib[собака]ngs[точка]ru краткую информацию о себе, примеры работ, когда готовы приступить, с какой интенсивностью обычно работаете, что вам необходимо для начала работы?
В личку не пишите!!!
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