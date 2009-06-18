Смена CMS Сибирского развлекательного портала

Здравствуйте!

На портале www.funsib.ru планирую в самое ближайшее время провести смену CMS. Сейчас сайт построен на AntiSlaed 4.3.1. Одним из галвных претендентов рассматриваю Amiro.CMS Free, но укомплектованную дополнительными модулями (статьи, фотогалерея, поиск, регистрация пользователей). + нужно довести до ума имеющийся в psd шаблон.

Что хочу от Вас:

1. Установить на хостинг Amiro.CMS Free

2. Написать, подключить и настроить комплект дополнительных модулей к Amiro.CMS Free, так как ни один из пакетов продающихся за деньги не подходит – либо не хватает каких-то модулей, либо много модулей лишних.

3. С Вашей помощью и только провести полный перенос сайта с AntiSlaed 4.3.1 на Amiro.CMS с сохранением всех имеющихся материалов – баз данных.

4. Довести до ума шаблон сайта сделанного в PSD (добавить графических эффектов, элементов и т.д.)

5. Интегрировать доведенный до ума шаблон из PSD.

6. В дальнейшем регулярно обращаться к Вам за разработкой новых блоков для сайта. Т.е. я ищу постоянного подрядчика на выполнение технических работ на сайте.

Так же как вариант рассматривается любая другая ЦМС или написание индивидуальной ЦМС под нужды портала.

Прошу огласить возможность выполнения, сроки выполнения и минимальную стоимость по всем пунктам. Заоблачные цены не предлагать!!!

Если уверены в себе, что не бросите работу, если устраивают условия, то пишите сразу на funsib[собака]ngs[точка]ru краткую информацию о себе, примеры работ, когда готовы приступить, с какой интенсивностью обычно работаете, что вам необходимо для начала работы?

В личку не пишите!!!