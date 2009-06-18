Создание проигрывателя flash-роликов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка128 просмотров

Требуется создание проигрывателя flash-роликов. Требования указаны в приложенном файле.

Просьба свои заявки оставлять в проекте с ссылками на примеры подобных работ, указанной стоимостью, сроками и контактными данными.

Предложения из серии: "Сделаю", "Пишите в аську" и т.д. - не принимаются!

16 лет назад
Hackboy
Вадим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров

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