Внести доделки в сайт.

Адрес сайта http://butterfly-city.ru

Сайт сделан на вордпрессе.

Что нужно сделать:

1. Все старницы должны соответствовать первой(левое меню), кроме интернет магазина, например заходим в новость http://butterfly-city.ru/?p=3 и слева категории интернет магазина, а должны быть дисконты, акции и т.д. как на главной странице.

2. Проверить кроссбраузерность (уже найдены ошибки, белая полоска в белом фоне в ИЕ6, в остальных браузерах нормально)

3. В ИЕ низ не кликабелен(нижний блок ссылок), в мозиле опере и сафари вс еотлично

4. В разделе наши магазины левое меню выводится не полностью, в отличии от главной и остальных

5. В разделе наши магазины. В мозиле нет отступа *Москва, в ИЕ есть.

6. Если вносим изменения в дисконты, акции, подарочные сертификаты, то на всех сраницах, кроме интернет магазина должно измениться. Конкретно вот здесь нет изменения http://butterfly-city.ru/?cat=11, т.е. отличается от главной

7. Стоимость этого пункта назвать отдельно. Нужно вставить дорисованные края до разрешения 1280, дорисовка шапки и низа имеется, страница должна быть во всю ширину до разрешения 1280, после этого обрезка по краям и выравнивание по середине, минимально разрешение 1024 (края уходят в бока) середина сужается, при разрешении 1280 все расширино до 1280, кроме левого столбца.

8. Изначально на макете фон под контентом вот такой - http://butterfly-city.ru/v12_finish.jpg

Переделать белое пятно как на макете.

Оплата после внесения изменений

Если есть вопросы по заданию то все обсуждать.

Для связи: 299687328

Оплата только Яндекс деньгами и на Яндекс, Если через обменник, комиссия с Вас.