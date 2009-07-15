Внести доделки в сайт.

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок313 просмотров

Адрес сайта http://butterfly-city.ru

Сайт сделан на вордпрессе.

Что нужно сделать:

1. Все старницы должны соответствовать первой(левое меню), кроме интернет магазина, например заходим в новость http://butterfly-city.ru/?p=3 и слева категории интернет магазина, а должны быть дисконты, акции и т.д. как на главной странице.

2. Проверить кроссбраузерность (уже найдены ошибки, белая полоска в белом фоне в ИЕ6, в остальных браузерах нормально)

3. В ИЕ низ не кликабелен(нижний блок ссылок), в мозиле опере и сафари вс еотлично

4. В разделе наши магазины левое меню выводится не полностью, в отличии от главной и остальных

5. В разделе наши магазины. В мозиле нет отступа *Москва, в ИЕ есть.

6. Если вносим изменения в дисконты, акции, подарочные сертификаты, то на всех сраницах, кроме интернет магазина должно измениться. Конкретно вот здесь нет изменения http://butterfly-city.ru/?cat=11, т.е. отличается от главной

7. Стоимость этого пункта назвать отдельно. Нужно вставить дорисованные края до разрешения 1280, дорисовка шапки и низа имеется, страница должна быть во всю ширину до разрешения 1280, после этого обрезка по краям и выравнивание по середине, минимально разрешение 1024 (края уходят в бока) середина сужается, при разрешении 1280 все расширино до 1280, кроме левого столбца.

8. Изначально на макете фон под контентом вот такой - http://butterfly-city.ru/v12_finish.jpg

Переделать белое пятно как на макете.

Оплата после внесения изменений

Если есть вопросы по заданию то все обсуждать.

Для связи: 299687328

Оплата только Яндекс деньгами и на Яндекс, Если через обменник, комиссия с Вас.

WordPress
16 лет назад
svot33
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранные исполнители

nagaev
Роман 
87 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$40
1 день
Сделано на самом профессиональном уровне и в самые короткие сроки. Обязательно буду продолжать работу с Романом. Человек очень ответственный и к работе подходит профессионально. Очень рекомендую данного исполнителя.
Очень приятно было работать с Александром! Четкое ТЗ, своевременная оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
Исполнитель пропал, 2 дня обещания, на третий не выходил на контакт. Проект сорван. Теперь приходится в срочном порядке искать нового исполнителя. В пятницу (26-06-09) появился, сказал что не было света два дня и он все сделает к вечеру этого дня. Поверил. Ничего не сделано до сих пор (29-06-09). Со связи опять пропал. Очень не рекомендую данного исполнителя, работа просрочена на целых 9 дней. Я понес убыток из-за его неисполнительности. Будте внимательнее при выборе этого исполнителя!!!

Заявки фрилансеров

nagaev
Роман 
87 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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