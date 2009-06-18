Надо сделать локальный счетчик на сайте

Для оперативного отслеживания результата рекламных компаний хочется поставить на страницы сайта счетчик, чтобы можно было оперативно отслеживать результаты рекламы. Анализ результатов с помощью общепринятых счетчиков типа top.mail.ru слишком напряжен для психики имеющихся маркетологов :-).

Счетчик видится как просто 6 цифр:

визиты вчера — визиты за прошлую неделю – визиты за прошлый месяц

визиты позавчера — визиты за позапрошлую неделю – визиты за позапрошлый месяц

Если есть лучшие идеи – welcome, рассмотрим. Пишите как предлагаете сделать и бюджет. Абстрактные ответы без бюджета не рассматриваю.

Еще интересует всей статистики визитов по сайту (страница, дата, кол-во визитов) в единый файл (помесячно), чтобы его можно было просмотреть Экселе