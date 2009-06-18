Php-редирект для онлайн-аптеки по id препарата

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки118 просмотров

Система серверного редиректа с одной онлайн аптеки на другую, при которой в строчке редиректа остается ID препарата

PHP
16 лет назад
stazzz
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

DarkDefender
Игорь 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Игорь быстро и качественно выполнил заказ. Остался очень доволен. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.
Понравилось работать, спасибо.

Заявки фрилансеров

DarkDefender
Игорь 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад